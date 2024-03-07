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Швеция официально стала членом НАТО

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Флаг Швеции
Флаг Швеции. Иллюстративное фото: getty images

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу - страна сегодня, 7 марта, официально стала членом североатлантического альянса, передает NUR.KZ.

На официальном сайте Госдепа сообщили, что условия вступления в силу были выполнены.

Отметим, что в конце февраля парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО - Венгрия оставалась последней страной альянса, которая еще не сделала этого.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, в мае 2022 года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня 2022 года. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

При этом в январе 2023 года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале того же года сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

Однако турецкий лидер назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными. А в ноябре прошлого года Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО. Новое заседание перенесли на неопределенный срок.

Позже парламент Турции все же проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года.

В январе этого года Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065130-shvetsiya-ofitsialno-stala-chlenom-nato/

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