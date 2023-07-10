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Эрдоган заявил, что одобрит членство Швеции в НАТО после принятия Турции в ЕС

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

"Я обращаюсь отсюда к этим странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского союза более 50 лет. Сначала откройте путь для Турции в Евросоюз, а затем мы откроем путь (в НАТО – прим. ред.) для Швеции, как мы это сделали для Финляндии", – сказал он во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс, где 11-12 июля состоится саммит НАТО.

Эрдоган отметил, что готов повторить свой призыв и на встрече лидеров НАТО в Литве.

Между тем, по данным издания, Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году. Спустя 12 лет, в декабре 1999 года, Европейский совет признал страну кандидатом в члены альянса.

Переговоры о вступлении Анкары начались в 2004 году, однако в 2005-м были заморожены.

В 2016 году, после попытки военного переворота в Турции, Европарламент принял резолюцию о приостановке переговоров о членстве Турции в ЕС.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В мае прошлого года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе. Однако для завершения процесса протоколы о вступлении должны быть ратифицированы парламентами всех стран-членов альянса, которых на данный момент 30.

Летом Эрдоган вновь напомнил Швеции и Финляндии об их обязательствах перед вступлением в альянс. В августе госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии.

В начале ноября глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в альянс. Однако турецкая сторона тогда была не согласна с этим утверждением.

А в январе Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале стало известно, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028111-erdogan-svyazal-odobrenie-zayavki-na-vstuplenie-shvetsii-v-nato-s-prinyatiem-turtsii-v-es/

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