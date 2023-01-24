Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. Поводом для такого заявления стала акция с сожжением Корана, прошедшая в Стокгольме.

"Допустившим совершение такого безобразия перед посольством Турции в Стокгольме не следует ожидать от нас какой-либо благосклонности по их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО", – цитирует Эрдогана "Анадолу".

Как передает Bloomberg, такое заявление турецкий лидер сделал после заседания кабмина в Анкаре в понедельник, 23 января.

Издание отмечает, что практически все члены НАТО ратифицировали заявки Швеции и Финляндии. Венгрия заявила, что планирует сделать это на открытии парламента в следующем месяце. В результате Турция останется единственной страной, которая выступает против расширения альянса.

Также Турция отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме.

Ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег в субботу, 21 января, Коран неподалеку от турецкого посольства.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В июле страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Тем не менее в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Анкару призвал к скорейшему членству Финляндии и Швеции. По его словам, страны выполнили все требования Турции, однако турецкая сторона тогда была не согласна с этим утверждением.

А в конце декабря Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.

В Североатлантический альянс, согласно данным на сайте "Британники", входят Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция (вступила в 1952 году), Великобритания и США. Одной из последних стран в НАТО вступила Северная Македония - это произошло в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006496-erdogan-otkazalsya-podderzhat-zayavku-shvetsii-na-vstuplenie-v-nato/