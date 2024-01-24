Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Спустя месяцы задержек и споров парламент Турции наконец проголосовал на вступление Швеции в НАТО. В минувший вторник из 346 парламентариев, принявших участие в голосовании, 287 высказались за вступление, а 55 – против.

Еще четверо воздержались от голосования. Теперь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану осталось только подписать документ.

Таким образом, Венгрия стала единственным государством-членом НАТО, которое еще не ратифицировало присоединение Швеции.

К слову, Турция стала частью альянса еще в далеком 1952 году, Венгрия – в 1999 году. В настоящий момент количество стран-членов НАТО достигло 31.

Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после вторжения России в Украину. Финляндия смогла стать частью военного альянса уже в апреле 2023 года.

В мае 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на перспективу вступления обеих стран в альянс. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открыл для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

При этом в январе 2023 года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию. В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они одобрят вступление Швеции в альянс, если Турцию примут в Европейский союз.

В конце сентября турецкий лидер назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными. А в ноябре в парламенте Турции и вовсе отложили обсуждение шведской заявки.