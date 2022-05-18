Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Посол Швеции Аксель Вернгоф и посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен. Фото: twitter.com/NATO

Швеция и Финляндия в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подали заявки на вступления в альянс, передает Yle.

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО", – заявил Йенс Столтенберг, отметив, что членство этих стран повысит общую безопасность.

Теперь заявки Финляндии и Швеции должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.

Ранее Bloomberg сообщил, что Турция озвучила требования по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969866-finlyandiya-i-shvetsiya-ofitsialno-podali-zayavki-na-vstuplenie-v-nato/