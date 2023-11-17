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Парламент Турции отложил вопрос о вступлении Швеции в НАТО

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Флаг НАТО
Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Вчера Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО. Новое заседание перенесли на неопределенный срок.

Как пишет агентство Anadolu, в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Теперь же в парламенте начали обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО.

На заседании комитета выступил замглавы МИД Турции Бурак Акчапар.

По его словам, наблюдаются положительные изменения в восприятии шведской стороной "законных озабоченностей Анкары в сфере безопасности".

Однако по итогам дебатов комитет принял решение отложить утверждение вступления Швеции в НАТО "ввиду отсутствия ясности обсуждаемого предмета и недостаточной зрелости переговоров".

При этом, по данным РИА Новости, члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной "Хорошей" партии призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

Как отметил представитель партии Кюршад Зорлу, заседание перенесено на неопределенный срок.

"Сегодня на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции (турецкий парламент – прим. ред.), где обсуждалось предложение о членстве Швеции, мы, как члены комиссии, не смогли получить удовлетворительных ответов от МИД на наши вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции. Мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано, в противном случае мы поставим комментарий.

После переговоров заседание Комиссии было перенесено на неопределенный срок. Мы продолжим следить за каждым вопросом в интересах нашей страны", – заявил он.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, в мае прошлого года Финляндия и Швеция отказались от многолетней политики военного нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает эту идею хорошей. Он отметил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" (данная организация запрещена на территории Турции). После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Затем Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО, который состоялся в Мадриде в конце июня 2022 года. В это время курдская диаспора в Швеции выразила опасение по поводу вступления страны в альянс. А президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что их страна не собирается присоединяться к НАТО без Швеции.

На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция все же подписали трехсторонний меморандум, который открывает для этих скандинавских стран возможность вступить в альянс.

При этом в январе текущего года Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции в знак протеста против демонстрации правых экстремистов возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

В феврале сообщалось, что Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию.

В июле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

Однако в конце сентября турецкий президент назвал действия Швеции для вступления в НАТО недостаточными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046195-parlament-turtsii-otlozhil-vopros-o-vstuplenii-shvetsii-v-nato/

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