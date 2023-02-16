Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию

Йенс Столтенберг и Мевлют Чавушоглу. Фото: Adem Altan / AFP / Getty Images

В четверг находящийся с визитом в Турции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пришло время окончательно ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. Позиция Турции, однако, остается неизменной: Анкара готова одобрить заявку Финляндии, но со Швецией все гораздо сложнее.

Столтенберг прибыл в Анкару через 10 дней после разрушительного землетрясения, унесшего жизни почти 40 тысяч человек на юго-востоке Турции и в некоторых районах Сирии.

"В трудную минуту НАТО поддерживает Турцию", – заявил Столтенберг и призвал Анкару ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО, добавив, что борьба с терроризмом будет занимать важное место в повестке дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что Анкаре необходимо срочно прекратить сопротивление попыткам северных соседей присоединиться к альянсу.

"Я по-прежнему считаю, что настало время ратифицировать вступление и Финляндии, и Швеции", – сказал Столтенберг после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Оба договора могут быть ратифицированы сейчас, – сказал Столтенберг. – Но главный вопрос не в том, что они будут ратифицированы вместе. Главный вопрос в том, чтобы они были ратифицированы как можно скорее".

После нападения России на Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО, но Турция как член альянса может заблокировать их прием - и до сих пор не ратифицировала соответствующие документы.

Турция и Венгрия остаются единственными членами альянса из 30 стран, которые пока не ратифицировали заявки. Новые члены принимаются в НАТО единогласным решением стран-участниц.

Ожидается, что законодательный орган Венгрии одобрит обе заявки к марту. Однако Турция готова голосовать за принятие Финляндии - но не Швеции.

Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kamaci / Anadolu Agency / Getty Images

"Мы можем рассмотреть процесс вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, – сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Анкаре. – Позиция Турции в отношении членства этих двух стран была ясной и недвусмысленной с самого начала".

"Мы всегда говорили, что у нас нет серьезных проблем с Финляндией. Но не только мы заявляем, что Швеция должна предпринять конкретные шаги в этих вопросах. Когда министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем посетил нас после визита премьер-министра Швеции, он отправился в парламент и там услышал от всех сторон те же вопросы, о которых я говорю сейчас. Таким образом, это вопрос выше партийной политики... Обычно мы не против расширения НАТО, мы за сильное НАТО", – заявил Чавушоглу.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на то, что Турция одобрит ее вступление в НАТО. Эрдоган сделал это заявление после того, как датский правый политик устроил в Стокгольме акцию протеста возле турецкого посольства, в ходе которой сжег Коран. Тогда же Анкара отменила планировавшийся визит министра обороны Швеции.

"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО, – заявил тогда Эрдоган. – Совершенно очевидно, что те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки".

Однако главная претензия Эрдогана к Швеции - это отказ Стокгольма выдать Турции десятки человек, которых Анкара связывает с запрещенными курдскими группировками и попыткой государственного переворота в 2016 году.

Эрдоган утверждает, что Швеция укрывает членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, США, Европейский Союз и некоторые другие страны считают террористической группировкой.

Чавушоглу заявил, что Швеция все еще не сделала достаточно для борьбы с курдским терроризмом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009743-turtsiya-po-prezhnemu-gotova-prinyat-v-nato-finlyandiyu-no-ne-shvetsiyu/