Смехотворной назвала Джилл Байден идею проверить умственные способности ее мужа

Джилл Байден. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Первая леди США Джилл Байден назвала смехотворной идею проверки пожилых кандидатов в президенты на умственные способности. Она отметила, что Джо Байден не будет проходить подобный тест, передает CNN.

Джилл Байден ответила на вопрос журналиста, намерен ли действующий президент США в случае переизбрания на пост пройти тест на умственные способности. Ведь на момент возможной повторной инаугурации Байдену будет 82 года.

"Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое", – ответила она.

Отмечается, что ранее экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли предложила тестировать всех кандидатов на пост президента, чей возраст превышает 75 лет, на здравость рассудка. Она сама планирует принять участие в президентской гонке в 2024 году.

"Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть в Украину и встретиться с президентом Зеленским? Посмотрите на человека. Посмотрите, что он делает и продолжает делать каждый день", – добавила Джилл Байден.

Напомним, действующий президент США Джо Байден в октябре прошлого года заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Позже Белый дом подтвердил данную информацию.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп также намерен баллотироваться в президенты, более того, он уже начал предвыборную кампанию.

Третьим кандидатом на пост президента США может стать однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли. Она также в середине февраля объявила о выдвижении своей кандидатуры на эту должность. Праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года. В случае успеха Хейли станет первой женщиной и первым американцем азиатского происхождения, выдвинутым Республиканской партией на пост президента.

Между тем конгрессмен из Техаса, доктор Ронни Джексон, еще летом 2021 года призвал Джо Байдена немедленно пройти когнитивный тест для оценки "умственного расстройства". Он привел несколько примеров потенциальных провалов в памяти президента, в том числе, когда Байден забыл имя министра обороны.

Джо Байден и курьезные ситуации

Отметим, что с момента избрания президентом США Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Например, во время своего первого визита в Европу в качестве президента США совершил ряд оговорок и ошибок.

В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он перепутал слова "states" (United States of America - США) и "nations" (United Nations - ООН). В том же году Джо Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку".

В прошлом году СМИ только и успевали публиковать оговорки американского президента. Во время интервью с NBC Байден перепутал Украину с Афганистаном, затем – перепутал украинцев с иранцами.

Во время своих выступлений он путал название своей должности и назывался сенатором, а также называл себя Биденом; когда не смог произнести фамилию конгрессмена, неудачно шутил над паралимпийцами, называл вице-президента Камалу Харрис первой леди.

Журналисты также запечатлели момент, как Джо Байден безуспешно пытался надеть пиджак, пока на помощь не пришла его супруга. А после очередного выступления он растерялся и не сразу смог найти выход со сцены. Кроме того, прошлой осенью и вовсе пытался найти умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011869-smehotvornoy-nazvala-dzhill-bayden-ideyu-proverit-umstvennye-sposobnosti-ee-muzha/