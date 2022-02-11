"То есть, простите, Ирак": Байден перепутал Украину с Афганистаном

Джо Байден. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Американский президент оговорился во время интервью с NBC и перепутал Украину с Афганистаном. Беседа была опубликована на YouTube.

В разговоре с журналистом Лестером Холтом, Байден доказывал необходимость вывода американских войск из Афганистана спустя 20 лет военной кампании.

Поначалу американский президент назвал Афганистан Украиной. Затем нечаянно упомянул Ирак и извинился за оплошность.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал Байден.

Сказанное им можно услышать на 5:41.

В интервью с NBC президент Джо Байден призвал американцев, которые находятся в Украине, покинуть страну. Так как ситуация может выйти из-под контроля. Такую же рекомендацию дали в Госдепартаменте США.

Кроме того, американский президент заявил, что не отправит свои войска в Украину для спасения граждан США. Так как это чревато мировой войной, если управляемая им страна и Россия начнут стрелять друг в друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955634-to-est-prostite-irak-bayden-pereputal-ukrainu-s-afganistanom/