Байден назвал себя Биденом, когда не смог произнести фамилию конгрессмена

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Орегон не смог произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра.

Когда глава США решил поблагодарить представителей конгресса штата Орегон, то не смог выговорить фамилию одного из них, а именно Эрла Блюменауэра. Видео стало популярным в Сети.

"Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу...извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден", – сказал американский лидер, таким образом извинившись за ошибку.

На прошлой неделе президент США два раза оговорился, когда представлял сотрудника на должность в своей администрации. Сначала он перепутал аббревиатуру и вместо ATF произнес AFT. После чего неправильно произнес фамилию кандидата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966368-bayden-nazval-sebya-bidenom-kogda-ne-smog-proiznesti-familiyu-kongressmena/