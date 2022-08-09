Неудачные попытки Байдена надеть пиджак попали на видео

Джо Байден пытается надеть пиджак. Кадр из видео: twitter.com/ClayTravis

Во время рабочего визита в штат Кентукки американский президент Джо Байден безуспешно пытался надеть пиджак. Момент "борьбы" лидера США с одеждой снял американский телеканал C-Span.

Согласно опубликованному видео, покинув вертолет, Байден пытался просунуть левую руку в рукав пиджака. Но ему не удавалось этого сделать, пока на помощь не пришла его супруга, не сумевшая при этом скрыть улыбку.

Через несколько секунд американский лидер не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползи с переносицы, закрытой маской, и упали на землю. Байден пытался поймать аксессуар, но не успел.

Напомним, американский президент Джо Байден недавно переболел COVID-19. В воскресенье, 7 августа, стало известно, что результат ПЦР-теста, который он сдал, оказался отрицательным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982353-neudachnye-popytki-baydena-nadet-pidzhak-popali-na-video/