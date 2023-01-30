Дональд Трамп начал предвыборную компанию

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал кампанию на выборах президента. Политик выступил перед сторонниками в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Трамп решил начать свою предвыборную кампанию уже сейчас с выступления в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, пишет DW.

Как отметили корреспонденты, в этих штатах обычно довольно рано проводятся первичные выборы.

Ссылаясь на американские СМИ, издание пишет, что в своей речи Трамп в основном сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики, - таким, как война в Украине, вывод американских войск из Афганистана и иммиграция на американо-мексиканской границе.

Отмечается, что тон обоих митингов был довольно приглушенным.

В Колумбии экс-президент пообщался лишь примерно с 200 сторонниками в здании Капитолия штата. В ходе визита 45-го президента США сопровождали губернатор Генри Макмастер и сенатор Линдси Грэм от Южной Каролины.

Издание отмечает, что некоторые республиканцы, в том числе сенатор Тим Скотт, которого называют потенциальным соперником Трампа на выборах, отсутствовали.

Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли также рассматривают возможность выдвижения своих кандидатур на пост главы Белого дома, отмечает издание.

Подчеркивается, что официальное заявление касательного своего выдвижения Дональд Трамп сделал еще 15 ноября 2022 года.

Теме не менее, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии Трампу необходимо выиграть праймериз и кокусы. Внутрипартийная борьба за выдвижение на главный пост страны стартует лишь в феврале 2024.

Напомним, что во время митинга в Южной Каролине Дональд Трамп раскритиковал политику нынешнего главы Белого дома. Он заявил, что Джо Байден привел мир на край Третьей мировой войны. Также Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007300-donald-tramp-nachal-predvybornuyu-kompaniyu/