Байден оговорился и назвал министра образования США сенатором

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Американский президент Джо Байден назвал министра образования Мигеля Кордону сенатором. Стенограмма встречи опубликована на сайте Белого дома.

"Я должен прислушиваться ко всем вам, что, я знаю, делает сенатор Кордона", – сказал глава США во время встречи в своей резиденции с учителями.

Однако при следующем обращении к министру, Байден назвал должность Кордоны правильно.

Джо Байден часто попадает в курьезные случаи и допускает оговорки. Во время выступления в штате Орегон он не смог произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра.

Он дважды оговорился, когда представлял сотрудника на должность в своей администрации.

Кроме того, на мероприятии в Белом доме американский лидер перепутал Камалу Харрис со своей супругой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967181-bayden-ogovorilsya-i-nazval-ministra-obrazovaniya-ssha-senatorom/