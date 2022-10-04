Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Джо Байден. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Американский президент Джо Байден в беседе с правозащитником и активистом Элом Шарптоном заявил, что собирается баллотироваться на второй президентский срок, передает CNBS.

"Я собираюсь сделать это снова", – заявил Байден, имея в виду новый президентский срок.

О своем намерении баллотироваться на второй президентский срок действующий глава США сообщил правозащитнику в сентябре этого года.

В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, в середине сентября американский президент Джо Байден заявил, что пока не принял "твердого решения" относительно своего участия в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Он тогда сказал, что его "намерение – вновь баллотироваться, но это только намерение".

При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что она готова баллотироваться на второй срок, если Джо Байден будет переизбираться в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990933-bayden-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok/