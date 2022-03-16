Байден назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Американский президент Джо Байден на мероприятии в Белом доме перепутал Камалу Харрис со своей супругой.

Глава США, желая отметить, что на мероприятии изменился порядок присутствующих, поскольку отсутствует его заместитель Камала Харрис, сказал, что заболел "муж первой леди".

"Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заболел COVID-19", – отметил Байден.

После чего его жена Джилл – первая леди – поправила его. И под смех присутствующих Байден признал, что он является супругом первой леди.

Ранее Джо Байден несколько раз назвал Камалу Харрис "президентом" США.

А в марте Байден перепутал и назвал украинцев иранцами во время выступления перед Конгрессом США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960928-bayden-nazval-vitse-prezidenta-kamalu-harris-pervoy-ledi/