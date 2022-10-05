Белый дом подтвердил намерение Байдена вновь баллотироваться на пост главы США

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник ответила на вопрос журналистов о том, собирается ли Джо Байден вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

Представители СМИ вновь задали Карин Жан-Пьер вопрос о выборах в 2024 году.

"Вы всегда спрашиваете меня о 2024. Итак, вот что я могу сказать, и президент сам об этом говорил: он намерен баллотироваться в 2024 году", – ответила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что не может как-либо влиять на выборы или говорить "отсюда".

"Но я просто повторю то, что президент говорил много раз, что я говорила много раз, что президент намерен баллотироваться", – повторила Карин Жан-Пьер.

Напомним, ранее Байден сам подтвердил, что собирается переизбираться на второй президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991094-belyy-dom-podtverdil-namerenie-baydena-vnov-ballotirovatsya-na-post-glavy-ssha/