У Трампа появилась конкурентка на выборах президента США

Никки Хейли. Фото: Theo Wargo / Getty Images

Бывший представитель США при ООН, однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Видеообращение опубликовано в ее официальном Instagram-аккаунте.

Хейли опубликовала несколько видеороликов, в которых подробнее рассказала о себе.

По словам самой Хейли, она дочь иммигрантов из Индии, обосновавшихся в городе Бамберг в Южной Каролине.

"Я была гордой дочерью индийских иммигрантов. Ни черная, ни белая – я отличилась от всех остальных. Но моя мама всегда говорила, что главное – фокусироваться не на различиях, а на сходствах", – говорится в видеоролике.

Во втором видеоролике Хейли заявила, что некоторые страны "смотрят на Америку и видят ее уязвимость".

"Левые социалисты видят возможность переписать историю. Китай и Россия на старте. Они все думают, что над нами можно издеваться, буллить нас. Но вот что вы должны знать обо мне: я не терплю хулиганов, и когда вы бьете в ответ, им будет больнее, если вы на каблуках", – заявила Хейли.

Как уточняет CNN, до политической карьеры Никки Хейли возглавляла Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей. В 2004 году она впервые была избрана в Палату представителей Южной Каролины.

В 2010 году Хейли стала первой женщиной-губернатором штата Южная Каролина и самым молодым губернатором в стране. Она ушла в отставку в середине своего второго срока на посту губернатора, чтобы стать постпредом США при ООН. На эту должность ее назначил однопартиец Дональд Трамп.

Пост представителя США при ООН Хейли занимала до 2018 года.

Издание отмечает, что Дональд Трамп, который уже начал свою предвыборную кампанию, рассказал журналистам, что Хейли звонила ему, перед тем как выдвинуть свою кандидатуру. По словам Трампа, он сказал Хейли, что она обязательно должна попробовать.

Как пишет издание EADaily, два года назад Хейли заявляла, что, если бы Дональд Трамп снова боролся за президентское кресло, она не стала бы баллотироваться против него. Но она изменила свое мнение прошлой осенью, сославшись на необходимость смены поколений из-за проблем, стоящих перед страной, таких как экономический кризис.

Согласно опросам, в Республиканской партии в настоящее время наибольшей поддержкой наряду с Дональдом Трампом пользуется губернатор Флориды Рон Десантис. Но Десантис еще не объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Среди других кандидатов – бывший вице-президент у Дональда Трампа Майк Пенс, бывший госсекретарь у Трампа Майк Помпео и нынешний губернатор Южной Каролины Тим Скотт.

Праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года.

В случае успеха Хейли станет первой женщиной и первым американцем азиатского происхождения, выдвинутым Республиканской партией на пост президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009436-u-trampa-poyavilas-konkurentka-na-vyborah-prezidenta-ssha/