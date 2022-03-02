Байден перепутал и назвал украинцев иранцами

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Tasos Katopodis / Stringer

Во время сегодняшней речи перед Конгрессом США в зале Палаты представителей Байден перепутал украинцев с иранцами, передает РИА Новости.

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", - сказал Байден, имея в виду украинцев.

Сегодня, 2 марта, президент Соединенных Штатов выступил с обращением перед Конгрессом. Он заявил, что министерство юстиции США будет преследовать российских олигархов, которые поддерживают Путина.

Также он объявил о закрытии воздушного пространства для России. И успокоил американцев, которые были встревожены новостями о войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958778-bayden-pereputal-ukraintsev-s-irantsami/