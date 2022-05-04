Байден перепутал название своей должности и назвался сенатором

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Американский президент Джо Байден вновь оговорился во время выступления и перепутал название своей должности, передает New York Post.

Байден заявил, что он первый сенатор от штата Делавэр, когда должен был сказать "президент".

"Сенаторов из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было", – сказал президент США.

Глава Соединенных Штатов был сенатором от этого штата в течение 36 лет.

Это уже не первая оговорка американского лидера. Ранее Джо Байден оговорился и назвал министра образования Мигеля Кордону сенатором.

Во время выступления в штате Орегон он не смог произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра.

Он дважды оговорился, когда представлял сотрудника на должность в своей администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967885-bayden-pereputal-nazvanie-svoey-dolzhnosti-i-nazvalsya-senatorom/