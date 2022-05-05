Байден дважды неудачно пошутил над паралимпийцами

Джо Байден с паралимпийцами. Фото: twitter.com/POTUS

Американский президент Джо Байден на церемонии награждения паралимпийцев попросил спортсменов-колясочников не прыгать. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время торжественного приема в Белом доме в честь паралимпийцев сборной США Байден неудачно пошутил, когда все спортсмены, среди которых были колясочники, выстроились для совместного снимка с президентом.

Сначала американский лидер выкрикнул "Не надо прыгать!". Потом он указал незрячей спортсменке, в какой стороне находится фотограф. После неудачных реплик Байдена трансляцию прервали, а комментарии под видео отключили.

Ранее Джо Байден вновь оговорился во время выступления и перепутал название своей должности. Глава США заявил, что он первый сенатор от штата Делавэр, когда должен был сказать "президент".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968106-bayden-poprosil-paralimpiytsev-kolyasochnikov-ne-prygat/