Байден растерялся после выступления и не сразу смог найти выход со сцены (видео)

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в курьезную ситуацию. Во время последнего выступления в Питтсбурге американский президент не смог сразу найти выход со сцены.

Выступление президента в Питтсбурге, штат Пенсельвания, опубликовал YouTube-аккаунт телеканала Fox News.

На кадрах можно увидеть, как Байден выступает на сцене с речью о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране.

В конце выступления президент отходит от трибуны и разворачивается в противоположную от лестницы сторону. Несколько мгновений американский лидер растерянно оглядывается, жестикулирует и говорит что-то вслух. После этого он разворачивается в сторону лестницы и спешит к выходу.

Пользователи соцсетей пошутили в комментариях, что, видимо, президент "советовался" с призраками.

Это не первый раз, когда глава Соединенных Штатов Америки попадает в курьезную ситуацию. Так, в конце сентября на конференции в Вашингтоне Байден решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв, что она скончалась месяцем ранее.

А в августе во время рабочего визита в штат Кентукки Байден безуспешно пытался надеть пиджак. Момент "борьбы" лидера США с одеждой попал на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993777-bayden-rasteryalsya-posle-vystupleniya-i-ne-srazu-smog-nayti-vyhod-so-stseny-video/