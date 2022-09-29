"Джеки, вы здесь?" Байден искал на конференции умершую в августе конгрессвумен

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американский президент Джо Байден во время конференции в Вашингтоне решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она скончалась в августе, передает New York Post.

"Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель Макговерн, сенатор Браун, сенатор Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", – сказал Байден.

Конгрессвумен Джеки Валорски была членом Палаты представителей США из второго избирательного округа штата Индиана и занимала этот пост с 2013 года до своей смерти. Она погибла в автокатастрофе в августе этого года.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте администрации президента США, почему Байден искал погибшую конгрессвумен.

По ее словам, глава США в эту пятницу, 30 сентября, проведет встречу с родственниками Валорски, на которой подпишет документ о переименовании клиники в Индиане в честь покойной конгрессвумен. И поэтому "президент постоянно думает о ней".

Напомним, в августе во время рабочего визита в штат Кентукки Байден безуспешно пытался надеть пиджак. Момент "борьбы" лидера США с одеждой попал на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990156-dzheki-vy-zdes-bayden-iskal-na-konferentsii-umershuyu-v-avguste-kongressvumen/