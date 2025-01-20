Почему спорт в упадке: анализируем работу министров спорта за последние 5 лет

В последние годы спортивная отрасль Казахстана столкнулась с чередой кадровых перестановок, сопровождающихся скандалами и провалами. Критика в адрес профессиональной подготовки руководителей министерства спорта ставит под вопрос эффективность их решений. Как действия министров сказались на развитии спорта, что удалось реализовать за время их работы и какие системные проблемы еще остаются нерешенными, читайте в материале NUR.KZ.

Спортивная отрасль Казахстана продолжает буксовать, сталкиваясь с проблемами, которые накапливались годами. Несмотря на громкие обещания и заявления, результаты остаются плачевными. Это особенно заметно на фоне работы Актоты Раимкуловой, занимавшей пост министра культуры и спорта с 2019 по 2022 год.

Композитор вместо менеджера

Назначение человека из сферы культуры на пост, предполагающий равное управление и спортивной отраслью, с самого начала вызывало недоумение у общественности. Актоты Раимкулова является заслуженным деятелем культуры и талантливым композитором, но ее управленческие навыки в спорте, согласно итогам руководства, оказались недостаточными. Сложно представить, как специалист без профильного образования и опыта в спортивной индустрии мог бы выстроить эффективную стратегию развития отрасли.

При Актоты Раимкуловой казахстанский спорт пережил, пожалуй, один из своих самых неудачных периодов. Летняя Олимпиада в Токио завершилась без золотых и серебряных наград – впервые в истории Казахстана. Единственные восемь бронзовых медалей стали горьким напоминанием о системных проблемах. Бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы тогда отметил, что ответственность за такой исход должна была привести Раимкулову к отставке. Однако этого не произошло.

За время работы Раимкуловой министерство столкнулось с беспрецедентным количеством кадровых перестановок. За год до Олимпиады сменилось три вице-министра. Это породило ситуацию, в которой у руля министерства и его подразделений оказались люди, не успевшие адаптироваться к своим обязанностям.

Бывший министр Мухамедиулы подчеркнул, что стабильность в руководстве – это основа успеха на международной арене. Однако в Казахстане ключевые фигуры в спорте сменялись словно по конвейеру. Вместо того чтобы сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде, министерство занималось внутренними кадровыми перестановками.

Еще одним ударом по репутации министерства стал скандал с участием бывшего заместителя министра Сакена Мусайбекова, обвиненного в мошенничестве. Несмотря на публичное обещание Раимкуловой уйти в отставку в случае доказательства вины ее подчиненного, она осталась на посту. Это вызвало возмущение общества и поставило под сомнение эффективность закона об ответственности руководителей за действия их подчиненных.

Проблемы, затронувшие спорт, идут гораздо глубже личности Актоты Раимкуловой. Еще тогда, до преобразования в отдельное министерство, многие эксперты высказывались о том, что спорт необходимо отделить от культуры и создать отдельный госорган по делам спорта: в Казахстане не была выстроена четкая система управления спортивной отраслью.

Абаев: вызовы и решения системных проблем

После завершения работы предыдущего министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, ее преемник Даурен Абаев столкнулся с рядом вызовов в спортивной сфере, требующих комплексного подхода к их решению.

Результаты зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине подчеркнули срочность пересмотра подходов к подготовке спортсменов: 34 казахстанских спортсмена не смогли завоевать ни одной медали.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что результаты Олимпиады стали отражением существующих системных проблем в спортивной сфере.

Управленец без опыта

Следующим на посту министра культуры и спорта стал Асхат Оралов. Политик имеет образование в области международных отношений, полученное в ЕНУ имени Гумилева и МГИМО, однако никакого отношения к культуре или спорту ни его образование, ни прежние должности не имеют. Его карьера была связана с молодежной политикой, работой в акиматах и министерстве информации.

В июле 2023 года громкий скандал с участием известного казахстанского боксера Бейбута Шуменова вскрыл не только его агрессивное поведение, но и пробелы в работе государственных органов. Избиение мужчины с ребенком в торговом центре Астаны вызвало широкий общественный резонанс, а действия министра культуры и спорта Асхата Оралова в этой ситуации вновь вызвали вопросы к его компетентности. На вопрос о возможном допуске Шуменова к соревнованиям в Казахстане Оралов тогда дал расплывчатый ответ, сославшись на правоохранительные органы. Министр призвал не делать выводов до завершения расследования, подчеркнув, что поведение одного спортсмена не должно бросать тень на остальных. На сегодняшний день дело против спортсмена закрыто за примирением сторон.

Особенно болезненным для общества стал отказ министерства признавать золотую медаль дзюдоиста Еркебулана Канафина, завоеванную на Сурдолимпиаде в Бразилии. Эта ситуация вызвала возмущение в спортивных кругах и подняла вопрос о том, насколько ведомство поддерживает реальных спортсменов.

Нерешенные проблемы и громкие заявления

Ермек Маржикпаев, проработавший на посту министра туризма и спорта менее года, покинул этот пост после ряда ряда громких критических замечаний и разочаровывающих результатов. На его назначение, которое состоялось 2 сентября 2023 года, было возложено большое ожидание, с учетом реорганизации Министерства культуры и спорта в Министерство туризма и спорта. Однако его короткое пребывание в должности оставило много вопросов, в том числе касающихся качества работы спортивных федераций и подготовки национальных спортсменов.

Срок на посту совпал с ключевыми международными соревнованиями – Азиатскими играми и Олимпиадой в Париже, результаты которых стали поводом для серьезной критики.

Создание Министерства туризма и спорта в сентябре 2023 года должно было дать новый импульс развитию казахстанского спорта. Однако уже первые месяцы работы ведомства под руководством Маржикпаева выявили серьезные недостатки. XIX Азиатские игры, проходившие с 23 сентября по 8 октября 2023 года, показали отсутствие эффективной стратегии: Казахстан занял лишь 11-е место в общем зачете с 10 золотыми медалями – результат, вызвавший разочарование как у болельщиков, так и у населения в целом.

Качество подготовки спортсменов также вызывало вопросы. Скандал с неудовлетворительным качеством спортивной формы лишь усилил негативное восприятие работы министра.

Результаты Олимпийских игр в Париже, где Казахстан занял 43-е место, также оказались ниже ожиданий. Хотя это было улучшением по сравнению с Токио (где не было выиграно ни одной золотой медали), недовольство болельщиков было очевидным. Казахстанские боксеры – традиционная гордость страны – остались без золота, что вызвало громкие обсуждения в обществе. Единственную медаль в боксе, серебряную, завоевал Нурбек Оралбай, но этого оказалось недостаточно для оправдания возлагаемых надежд.

Одним из громких эпизодов тогда же стало снятие теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой с соревнований на Олимпийских играх из-за проблем со здоровьем. Через короткое время спортсменки выступили на одном из главных теннисных турниров WTA 1000 в США. Однако это были не единственные разочарования в теннисе: остальные представители сборной Казахстана по теннису не смогли пройти дальше первого круга.

Маржикпаев тогда в своем комментарии выразил недовольство в адрес Федерации тенниса, утверждая, что деньги не были проблемой. Вместо этого он подчеркнул, что вопрос стоял в патриотизме и уважении к стране.

Президент Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике систему управления спортом. Он отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений растут, но реальных результатов нет. Факты коррупции в отрасли и низкая эффективность использования ресурсов стали основными претензиями, адресованными спортивным чиновникам.

На фоне критики со стороны президента Ермек Маржикпаев попытался провести кадровые перестановки, заявив о намерении сменить половину начальников региональных управлений спорта. Однако это решение выглядело скорее демонстративным, чем стратегически обоснованным. Обещания министра так и остались словами, а уже 31 августа он был освобожден от должности.

Чемпион и администратор: пока не подтверждает высокие ожидания

Назначение Ербола Мырзабосынова на пост министра туризма и спорта вызвало большой интерес в спортивной среде, учитывая его опыт как спортсмена и тренера. Однако его первые шаги на посту министра вызывают серьезные сомнения относительно способности реализовать обещанные реформы и привести отечественный спорт к высоким результатам.

Одним из основных заявлений Ербола Мырзабосынова стало намерение провести радикальные изменения в спортивной отрасли Казахстана: создать единую вертикаль управления и внедрить системный подход к тренировкам. Однако, несмотря на амбициозные обещания, первые результаты и действия министра на практике вызывают множество вопросов.

Первое, что бросается в глаза, – отсутствие четкого и последовательного плана реализации реформ. Заявления о создании приоритетных видов спорта, фокусе на олимпийских и паралимпийских дисциплинах и сокращении финансирования для менее результативных направлений звучат логично, но не подкреплены достаточной конкретикой. В то время как концепция оптимизации затрат на 180 видов спорта имеет некоторую логику, она рискует привести к упрощению системы, не учитывающей важные аспекты развития спорта как комплекса. Уменьшение финансирования для развивающихся видов спорта может затормозить рост новых талантов и перспективных дисциплин, что в долгосрочной перспективе окажет негативное влияние на всю спортивную инфраструктуру.

Законопроект также предполагает запуск цифровой платформы E-Sport для управления данными спортсменов и тренеров, что должно способствовать дальнейшему развитию отрасли. Однако пока остается неясным, насколько эффективно будут реализованы эти планы.

Проблемы с реализацией стратегии

Многие критики отмечают, что планы министра по реформированию системы спортивных федераций также далеко не идеальны. Заявления о том, что необходимо заменить руководство спортивных федераций, звучат достаточно громко, однако в реальности система, нацеленная на результативность, требует кардинальных перемен, пока же видится только вектор на смену лиц, что может привести к банальному улучшению видимости, но не решениям фундаментальных проблем.

Одним из более спорных аспектов работы Мырзабосынова стало его решение относительно кадровой политики в министерстве. Вместо того чтобы кардинально реформировать кадровую политику и привлечь к управлению отраслью опытных профессионалов, он продолжил работать с теми же людьми, что и его предшественники. Это вызывает опасения, что, несмотря на его обещания, мы не увидим действительно значительных изменений в управлении спортивной отраслью.

Хотя многие ожидают от Ербола Мырзабосынова серьезных шагов по восстановлению спортивной системы Казахстана, его действия на посту министра пока что не подтверждают высокие ожидания. Неконкретность реформ, неоправданные кадровые решения и отсутствие серьезных изменений в стратегии управления могут стать причиной новых разочарований. Если министр не начнет действительно работать над этими проблемами, то его амбициозные заявления останутся лишь словами.