Назначен новый министр туризма и спорта Казахстана
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Сегодня глава государства назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
По информации сайта премьер-министра РК, Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.
В 2009-2014 годах — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее.
С 2006 по 2018 год — тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".
В 2018-2020 годах работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".
С 2020 по 2021 год был управляющим директором Ассоциации "Qazaq kuresi".
С марта 2021 года по февраль 2023 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.
До последнего назначения был председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
Напомним, что Ермек Маржикпаев на днях был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.
После отставки он высказался об уходе с поста министра туризма и спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2156223-naznachen-novyy-ministr-turizma-i-sporta-kazahstana/