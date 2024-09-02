Назначен новый министр туризма и спорта Казахстана

Сегодня глава государства назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

По информации сайта премьер-министра РК, Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2014 годах — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета в Семее.

С 2006 по 2018 год — тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

В 2018-2020 годах работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

С 2020 по 2021 год был управляющим директором Ассоциации "Qazaq kuresi".

С марта 2021 года по февраль 2023 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

До последнего назначения был председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Напомним, что Ермек Маржикпаев на днях был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.

После отставки он высказался об уходе с поста министра туризма и спорта.