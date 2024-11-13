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Массовое освобождение от должностей глав управлений спорта в Казахстане объяснил министр

Опубликовано:

Госслужащий
Госслужащий. Иллюстративное фото: pixabay.com

В кулуарах мажилиса сегодня главу Минтуризма и спорта спросили, с чем связана массовая смена руководителей управлений спорта в регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня в более чем 10 регионах освободили свои должности руководители управлений спорта. Здесь объективный подход: за последние годы, начиная от количества лицензий и завершая медалями на Олимпийских играх, сильно снизились результаты. Министерством создана комиссия, в ее состав входят депутаты, представители общественных объединений и ведомства", - сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Он добавил, что на этих должностях должны быть люди из сферы спорта с навыками управления.

"Первый критерий для тех специалистов, которые пойдут в регионы, - человек должен быть из сферы спорта. Это должен быть человек, который знает основы менеджмента управления спортом, владеющий определенными направлениями теории и методики подготовки. Основываясь на этих критериях, мы будем определять его и рекомендовать акиматам", - добавил министр.

По его словам, приоритетные виды спорта, которых после новых поправок в законодательство останется 60 вместо 180, будут разделены между регионами.

"Теперь регионы не будут соперничать друг с другом. Перед каждым регионом будет поставлена конкретная задача, какие виды спорта он развивает и какой продукт на выходе он должен представить на республиканском уровне.

Мы уже определяем приоритетные виды спорта в рамках каждого региона. Это будут виды спорта, которые входят в олимпийскую программу, паралимпийскую программу, в национальные виды спорта", - добавил Ербол Мырзабосынов.

Напомним, в конце августа президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит. Позже глава государства освободил от должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, ему на замену пришел Ербол Мырзабосынов, перед которым президент Казахстана поставил ряд задач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2186856-massovoe-osvobozhdenie-ot-dolzhnostey-glav-upravleniy-sporta-v-kazahstane-obyasnil-ministr/

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