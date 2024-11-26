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Токаев поручил развивать набирающий популярность вид спорта

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Касым-Жомарт Токаев и Ербол Мырзабосынов
Касым-Жомарт Токаев и Ербол Мырзабосынов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова

Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений президента по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли и представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.

Он сообщил, что начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах.

Создана рабочая группа для разработки поправок в действующий Закон "О физической культуре и спорте", и ведется системная работа по расширению сотрудничества с международными федерациями и обновлению спортивной инфраструктуры.

Также министр проинформировал президента о мерах по повышению туристского потенциала страны:

  • запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников;
  • по поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай;
  • создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта – падела.

Напомним, ранее мы писали, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта. Теперь руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

До этого в конце августа Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

Добавим, также в конце августа Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта.

2 сентября глава государства назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов. 3 сентября Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.

В ноябре нового главу Минтуризма и спорта спросили, с чем связана массовая смена руководителей управлений спорта в регионах Казахстана. Министр отметил, что за последние годы, начиная от количества лицензий и завершая медалями на Олимпийских играх, сильно снизились результаты. Он добавил, что на этих должностях должны быть люди из сферы спорта с навыками управления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2192682-tokaev-poruchil-razvivat-nabirayushchiy-populyarnost-vid-sporta/

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