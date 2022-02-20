Без наград: Казахстан завершил выступление на Олимпиаде-2022

Абзал Ажгалиев. Фото: instagram.com/abzal_azhgaliyev

Олимпийская сборная Казахстана завершила выступление на зимних Играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Казахстан в третий раз в истории не смог завоевать олимпийскую награду (ОИ-2002, ОИ-2006).

При этом на трех последних зимних Играх наши спортсмены неизменно брали медаль: Елена Хрусталева (Олимпиада-2010, серебро), Денис Тен (Олимпиада-2014, бронза) и Юлия Галышева (Олимпиада-2018, бронза).

На Олимпиаде-2022 в Пекине ближе всех к медали был знаменосец Абзал Ажгалиев. Он занял четвертое место на дистанции 500 метров в шорт-треке.

В смешанной эстафете команда Казахстана (Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова, Яна Хан) по шорт-треку стала пятой.

Также в десятку лучших на Олимпиаде-2022 попадали шорт-трекисты Денис Никиша (8 место), Адиль Галиахметов (8 место) и могулист Дмитрий Рейхерд (8 место).

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане могулистка Юлия Галышева в Пекине стала лишь 11-й.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956982-kazahstan-vpervye-s-2006-goda-ostalsya-bez-olimpiyskoy-medali/