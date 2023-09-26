"Одноразовая" форма на Азиаде: на жалобу казахстанской спортсменки отреагировали в МТС

Министерство туризма и спорта прокомментировало инцидент с формой казахстанской спортсменки на Азиаде-2022 в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта МТС.

В Дирекции развития спорта сообщили, что после Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.

"По действующему законодательству, спортивная экипировка должна приобретаться у отечественных товаропроизводителей, входящих в реестр и имеющих индустриальный сертификат и сертификат СТ-KZ.

Форма была закуплена у производителей, имеющих данный сертификат, их единицы.

Договоры заключались с ТОО "КазСпо-N компания Zibroo", ИП 79-й квартал и ТОО "Тори Компани". Поставка была осуществлена в полном объеме", – говорится в комментарии.

В Дирекции отметили, что компания Zibroo ранее уже отшивала экипировку для участия наших спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх, зарекомендовав себя как добросовестный поставщик. При этом дизайн экипировки не раз отмечался одним из лучших на мировой арене.

"Компании-поставщики в случае необходимости готовы предоставить сменную форму. Напомним, что ранее вопросы дизайна и качества были согласованы с представителями федераций, и обращений со стороны спортсменов не поступало", – отмечается в комментарии.

Ранее казахстанская спортсмена Алина Саркулова пожаловалась на качество формы, выданной ей к Азиаде-2022, проходящей сейчас в Китае.

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки – два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка – она просто рвется. Штаны – то же самое: они просто расходятся и рвутся… какая-то форма просто одноразовая", – заявила девушка.

Напомним, торжественная церемония поднятия флага XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) состоялась 21 сентября. Вчера мы писали, что Казахстан опустился на 15 место в медальном зачете.

Сегодня стало известно, что в активе сборной Казахстана набралось пока восемь медалей – дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером.

Полное расписание выступлений казахстанцев на Азиаде сегодня можно прочитать тут.

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