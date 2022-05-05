Скандалом обернулась победа казахстанского дзюдоиста на Сурдлимпиаде

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Министерство культуры и спорта Казахстан планирует подать иск в суд на Национальный Сурдлимпийский комитет. О том, что послужило причиной такому решению, министерство рассказало на своем официальном сайте.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на Сурдлимпийских играх, проводимых в Бразилии, наша страна завоевала первую золотую медаль. Обладателем награды стал дзюдоист Еркебулан Канафин.

Позже Министерство культуры и спорта РК распространило обращение, в котором говорится, что Канафин, несмотря на его достижения на Сурдлимпиаде, по всей видимости, не является лицом с ограниченными физическими возможностями.

"Сборная команда по Сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако, вопреки законодательству Республики Казахстан, Национальный Сурдлимпийский комитет Республики Казахстан со своей стороны повез (на соревнования – прим. ред.) ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин.

Еркебулан Канафин ранее не принимал участие в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена.

Несмотря на это, Национальный Сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом и нарушив правила спортивной этики", – заявили в министерстве.

При этом, как отметили в Министерстве культуры и спорта, при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, чемпион РК по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 кг.

Министерство официально заявляет, что будет подан иск в судебные органы на Национальный Сурдлимпийский комитет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1968250-skandalom-obernulas-pobeda-kazahstanskogo-dzyudoista-na-surdlimpiade/