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За что будет отвечать новое Министерство туризма и спорта в Казахстане

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Турист с рюкзаком в горах
Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

Минкультуры и спорта РК было решено реорганизовать в Министерство туризма и спорта. Чем будет заниматься и за что отвечать новое ведомство, говорится в положении, размещенном на сайте "Открытые НПА".

Согласно положению, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан.

В него будут входить:

  • Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;
  • Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В задачи нового министерства входит формирование государственной политики в сферах:

  1. физической культуры и спорта;
  2. игорного бизнеса;
  3. лотереи и лотерейной деятельности;
  4. туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

Как указано в положении, ведомство имеет право:

  • принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
  • запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
  • создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
  • обращаться в суд;
  • делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Обязанности Министерства туризма и спорта Казахстана:

  • соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;
  • принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
  • обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;
  • принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
  • обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;
  • обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Министерству;
  • осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, актами президента и Правительства Республики Казахстан.

При этом в список функций нового Минтуризма и спорта РК включено 179 пунктов. Вот некоторые из них:

  • формирует и реализует государственную политику в сферах физической культуры и спорта, игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, туристской деятельности, туризма и туристской индустрии;
  • реализует государственную молодежную политику;
  • формирует и утверждает перечень международных, спортивных соревнований, победители которых допускаются к обучению в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта;
  • выдает разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта, финансируемых из республиканского бюджета;
  • разрабатывает и утверждает антидопинговые правила Республики Казахстан;
  • разрабатывает и утверждает правила безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом;
  • утверждает перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и определяет их классификацию;
  • утверждает правила проведения спортивных мероприятий;
  • разрабатывает и утверждает правила аккредитации спортивных федераций;
  • утверждает перечень национальных видов спорта;
  • определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области туризма;
  • утверждает правила предоставления туристских услуг;
  • координирует деятельность по строительству и совершенствованию инфраструктуры туризма;
  • утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранцев;
  • разрабатывает и утверждает форму представления отчетности организатора игорного бизнеса, правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;
  • утверждает правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино;
  • ведет реестр касс тотализаторов и букмекерских контор;
  • утверждает правила пользования имуществом общего пользования по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Полный текст положения можно найти на сайте "Открытые НПА".

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.

Напомним, что указом президента Касым-Жомарта Токаева 1 сентября в Казахстане были созданы пять новых министерств. В том числе Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

А на следующий день был назначен глава нового ведомства. Так, министром туризма и спорта Казахстана стал Ермек Маржикпаев.

До этого с марта 2019 года он возглавлял Акмолинскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035172-za-chto-budet-otvechat-novoe-ministerstvo-turizma-i-sporta-v-kazahstane/

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