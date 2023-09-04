За что будет отвечать новое Министерство туризма и спорта в Казахстане

Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

Минкультуры и спорта РК было решено реорганизовать в Министерство туризма и спорта. Чем будет заниматься и за что отвечать новое ведомство, говорится в положении, размещенном на сайте "Открытые НПА".

Согласно положению, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан.

В него будут входить:

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;

Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В задачи нового министерства входит формирование государственной политики в сферах:

физической культуры и спорта; игорного бизнеса; лотереи и лотерейной деятельности; туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

Как указано в положении, ведомство имеет право:

принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;

обращаться в суд;

делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Обязанности Министерства туризма и спорта Казахстана:

соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;

принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;

принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;

обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Министерству;

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, актами президента и Правительства Республики Казахстан.

При этом в список функций нового Минтуризма и спорта РК включено 179 пунктов. Вот некоторые из них:

формирует и реализует государственную политику в сферах физической культуры и спорта, игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, туристской деятельности, туризма и туристской индустрии;

реализует государственную молодежную политику;

формирует и утверждает перечень международных, спортивных соревнований, победители которых допускаются к обучению в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта;

выдает разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта, финансируемых из республиканского бюджета;

разрабатывает и утверждает антидопинговые правила Республики Казахстан;

разрабатывает и утверждает правила безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом;

утверждает перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и определяет их классификацию;

утверждает правила проведения спортивных мероприятий;

разрабатывает и утверждает правила аккредитации спортивных федераций;

утверждает перечень национальных видов спорта;

определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области туризма;

утверждает правила предоставления туристских услуг;

координирует деятельность по строительству и совершенствованию инфраструктуры туризма;

утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранцев;

разрабатывает и утверждает форму представления отчетности организатора игорного бизнеса, правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;

утверждает правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино;

ведет реестр касс тотализаторов и букмекерских контор;

утверждает правила пользования имуществом общего пользования по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Полный текст положения можно найти на сайте "Открытые НПА".

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.

Напомним, что указом президента Касым-Жомарта Токаева 1 сентября в Казахстане были созданы пять новых министерств. В том числе Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

А на следующий день был назначен глава нового ведомства. Так, министром туризма и спорта Казахстана стал Ермек Маржикпаев.

До этого с марта 2019 года он возглавлял Акмолинскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035172-za-chto-budet-otvechat-novoe-ministerstvo-turizma-i-sporta-v-kazahstane/