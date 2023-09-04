За что будет отвечать новое Министерство туризма и спорта в Казахстане
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Минкультуры и спорта РК было решено реорганизовать в Министерство туризма и спорта. Чем будет заниматься и за что отвечать новое ведомство, говорится в положении, размещенном на сайте "Открытые НПА".
Согласно положению, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан.
В него будут входить:
- Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан;
- Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В задачи нового министерства входит формирование государственной политики в сферах:
- физической культуры и спорта;
- игорного бизнеса;
- лотереи и лотерейной деятельности;
- туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.
Как указано в положении, ведомство имеет право:
- принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
- создавать консультативно-совещательные органы при Министерстве;
- обращаться в суд;
- делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Обязанности Министерства туризма и спорта Казахстана:
- соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;
- принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
- обеспечивать реализацию возложенных на Министерство задач и функций;
- принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
- обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Министерства;
- обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Министерству;
- осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, актами президента и Правительства Республики Казахстан.
При этом в список функций нового Минтуризма и спорта РК включено 179 пунктов. Вот некоторые из них:
- формирует и реализует государственную политику в сферах физической культуры и спорта, игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, туристской деятельности, туризма и туристской индустрии;
- реализует государственную молодежную политику;
- формирует и утверждает перечень международных, спортивных соревнований, победители которых допускаются к обучению в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта;
- выдает разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям физической культуры и спорта, финансируемых из республиканского бюджета;
- разрабатывает и утверждает антидопинговые правила Республики Казахстан;
- разрабатывает и утверждает правила безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом;
- утверждает перечень видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и определяет их классификацию;
- утверждает правила проведения спортивных мероприятий;
- разрабатывает и утверждает правила аккредитации спортивных федераций;
- утверждает перечень национальных видов спорта;
- определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области туризма;
- утверждает правила предоставления туристских услуг;
- координирует деятельность по строительству и совершенствованию инфраструктуры туризма;
- утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранцев;
- разрабатывает и утверждает форму представления отчетности организатора игорного бизнеса, правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса;
- утверждает правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино;
- ведет реестр касс тотализаторов и букмекерских контор;
- утверждает правила пользования имуществом общего пользования по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
Полный текст положения можно найти на сайте "Открытые НПА".
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.
Напомним, что указом президента Касым-Жомарта Токаева 1 сентября в Казахстане были созданы пять новых министерств. В том числе Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.
А на следующий день был назначен глава нового ведомства. Так, министром туризма и спорта Казахстана стал Ермек Маржикпаев.
До этого с марта 2019 года он возглавлял Акмолинскую область.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035172-za-chto-budet-otvechat-novoe-ministerstvo-turizma-i-sporta-v-kazahstane/