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30 лет независимости Казахстана

Казахстан показал худший результат по количеству "золота" за всю историю участия в Азиатских играх

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завершила свое участие в летних Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу с десятью золотыми медалями. Это худший результат за всю историю, передает NUR.KZ.

Казахстан принимает участие в летней Азиаде с 1994 года. Игры в Ханчжоу стали восьмыми и самыми неудачными по количеству завоеванных золотых наград.

В 1994 году в Хиросиме (Япония) наши атлеты принесли стране 25 "золота". В 1998-м (Бангкок, Таиланд) Казахсан завоевал 24 золотых наград. Через четыре года в Пусане (Южная Корея) этот показатель был равен 20, а в 2006 (Доха, Катар) - 23.

В 2010 году в Гуанчжоу (Китай) наши спортсмены принесли стране 18 золотых медалей, в 2014 (Инчхон, Южная Корея) - 28, а в 2018 (Джакарта, Индонезия) - 15.

Добавим, что в медальном зачете Азиады-2022 Казахстан не смог попасть в число десяти лучших, заняв 11 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040063-kazahstan-pokazal-hudshiy-rezultat-po-kolichestvu-zolota-za-vsyu-istoriyu-uchastiya-v-aziatskih-igrah/

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