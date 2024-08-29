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"Откровенно разочаровали": глава Минспорта о казахстанских теннисистах на Олимпиаде

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Ермек Маржикпаев
Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на расширенной коллегии министерства высказался о несостоявшихся выступлениях казахстанских теннисистов на Олимпиаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Подводя итоги Олимпийских игр в Париже, Маржикпаев обратился к генеральному секретарю Федерации тенниса РК Диасу Доскараеву. 

"Были большие надежды у нас, откровенно разочаровала нас сборная по теннису. Шесть лицензий, пять спортсменов... В итоге из-за Лены (Рыбакиной – прим. ред.), из-за Путинцевой мы потеряли, скажем так, лицензии, не принимали участие, снялись.

(...) Были обязательства – одна золотая медаль. Но ожидания нашего народа, населения, нас, болельщиков, конечно, не оправдали", – отметил Маржикпаев.

Он напомнил, что теннисистки, представлявшие Казахстана на Олимпиаде, снялись с соревнований.

"Сложно мне сказать вам, чтобы не нагрубить. Мы создали условия... Мы говорили: "Давайте, может, вот эти турниры пропустим". Нет, это надо, это надо. Говорили, мол не подведем. Хорошо. Но мы же профессионалы, мы же должны следить за нашими спортсменами, за их состоянием.

Я понимаю, ваша федерация – это единственная федерация, которая у нас денег не просит. Это похвально. Но есть понятие патриотизма в нашей стране еще, о котором мы не должны забывать. Здесь, несмотря ни на что, надо было включаться вам всем, и врачам, и физиологам, и нутрициологам, кто у нас там есть еще в команде, и как-то обеспечить явку.

Вы забыли наверное, что Ханчжоу (Азиатские игры в 2023 году – прим. ред.) вы тоже пропустили. Сказали: "Будем готовиться к Олимпийским играм". Мы пропустили, Ханчжоу провалили, худший результат у нас был там. Начали оглядываться, смотреть, где наши теннисисты – мы пропускаем, потому что готовимся к олимпийским играм. Ну хорошо, тоже правильно, старт четырехлетия – тоже важно. В итоге все провалились. Ребята ничего не показали", – прокомментировал Маржикпаев.

Глава Минспорта подчеркнул, что в этом случае стоял не денежный вопрос, а вопрос патриотизма и уважения.

Маржикпаев также отметил, что поддерживает предложение Токаев отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов в Казахстане – соответствующую позицию глава государства высказал вчера на встрече с призерами летних Олимпийских игр в Париже и тренерами в Акорде.

"Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы.

Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", – считает Токаев.

Напомним, на Олимпиаде-20024 в Париже Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Добавим, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с соревнований на Олимпийских играх до старта из-за проблем со здоровьем. Рыбакина записала видеообращение к болельщикам, в котором объяснила, что врачи запретили выходить ей на корт из-за проблем с дыханием. Юлия Путинцева снялась с соревнований из-за проблем с коленом. А остальные теннисисты сборной Казахстана во всех дисциплинах вылетели в первом круге.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154717-otkrovenno-razocharovali-glava-minsporta-o-kazahstanskih-tennisistah-na-olimpiade/

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