"Будет отвечать за свои поступки в рамках правового поля": глава Минкультуры о Шуменове

Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

Главу Минкультуры и спорта попросили прокомментировать инцидент с боксером Шуменовым – в соцсетях появилось видео, где он бьет мужчину с ребенком на руках, передает корреспондент NUR.KZ.

"По Шуменову скажу: (расследованием дела – прим. ред.) сейчас занимаются правоохранительные органы. МВД уже дало комментарий, после официального заключения правоохранительных органов мы можем дополнительно комментировать.

Каждый человек, невзирая на свою профессию, вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более в личной жизни, поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки", – заявил в кулуарах правительства министр Асхат Оралов.

Глава Минкультуры и спорта предложил дождаться окончания работы полиции, а затем – решения суда, лишь после этого министерство считает необходимым дать комментарий с оценкой ситуации.

При этом, по мнению Оралова, по этому инциденту с боксером Бейбутом Шуменовым нельзя мерить всех спортсменов.

"Наши спортсмены-любители на чемпионате мира показывают хороший показатель. Бокс является олимпийским видом спорта. У нас очень хорошая школа казахстанского бокса.

Это происходит не только со спортсменами. Человек, невзирая на то, что он спортсмен, артист, врач, учитель, бизнесмен, инженер, за свои поступки и слова должен отвечать в правовом поле. Перед законом все равны", – добавил министр.

Напомним, что боксера Бейбута Шуменова объявили в розыск по стране.

Причиной стало применение физической силы к мужчине с ребенком на руках в кафе в одном из ТРЦ Астаны – видео с камер наблюдения заведения появилось в соцсетях.

До появления этого видео в полиции отказывались завести дело по данному факту – в пресс-службе ДП Астаны заявили, что начали проверку в отношении сотрудников полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029972-budet-otvechat-za-svoi-postupki-v-ramkah-pravovogo-polya-glava-minkultury-o-shumenove/