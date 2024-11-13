В Казахстане перестанут финансировать из бюджета 120 видов спорта

На заседании мажилиса глава Минтуризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что из 180 зарегистрированных в стране дисциплин приоритетными будут 60, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ерлан Саиров отметил, что в Казахстане было зарегистрировано 180 видов спорта, но часть из них неизвестны казахстанцам.

"В сфере спорта у нас много нелогичных моментов - Минтуризма и спорта зарегистрировали 180 видов спорта в Казахстане. Например, биатлон, триатлон, петанк, унифайт. Эти вида спорта население не знает. Насколько было важно их регистрировать и финансировать.

В Великобритании зарегистрировано 15 видов спорта, в Германии 17 видов спорта, которые финансируются из бюджета. В Казахстане 180 видов спорта финансируется. Как это можно объяснить? Что за щедрость у нас такая", - спросил депутат.

Глава Минтуризма и спорта Ербол Мырзабосынов ответил, что этот момент в сфере спорта, действительно, один из проблемных.

"Из 180 видов спорта мы выделяем приоритетные в рамках этого законопроекта. Это 60 видов спорта - и национальные виды, и 45 видов спорта, которые входят в перечень Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр. Мы будем утверждать их как приоритетные", - сообщил министр.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что в Казахстане будут определять приоритетные для финансирования виды спорта по завоеванным медалям. Они будут финансироваться в приоритетном порядке, как на республиканском, так и на местном уровне.

Отметим, что обсуждение вопросов финансирования спорта в Казахстане с новой силой началось после Олимпиады в Париже. Напомним, Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете, завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали. Позже в Минспорта признали, что казахстанские спортсмены "могли добиться большего".

В прошлом месяце в Антикоре заявили, что объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья, выделяемых на эти же цели.

Одной из причин тогда назвали "дисбаланс в финансировании".

"Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам", - заявляли в антикоррупционной службе.

Кроме того, в ходе послания народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновить законодательство в области спорта.