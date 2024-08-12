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"Могли добиться большего": в Минспорта прокомментировали результата Казахстана на Олимпиаде-2024

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Закрытие Олимпиады-2024
Закрытие Олимпиады-2024. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завершила Олимпиаду в Париже с семью медалями. В Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступления казахстанской сборной, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу ведомства.

Как сообщает Telegram-канал Министерства туризма и спорта, в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры, где сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.

Золотую медаль в копилку страны принес казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо.

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг) завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже.

Представитель греко-римской борьбы Демеу Жадраев впервые за 20 лет в истории Олимпийских игр вышел в финал в данном виде спорта и завоевал второе место. В свою очередь, Нариман Курбанов стал первым спортсменом в истории спортивной гимнастики Казахстана, завоевавшим медаль на Олимпиаде.

Нурбек Оралбай представлял сборную Казахстана по боксу и принес стране второе место на Олимпийских играх.

Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг) стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже.

"Поздравляю всех спортсменов, которые получили призовые места на таком масштабном мероприятии и порадовали болельщиков. Конечно, у наших спортсменов была возможность добиться еще больших результатов, тем не менее, мы смогли извлечь уроки после Олимпиады в Токио и улучшить наши показатели в Париже. Уверен, что через четыре года мы добьемся еще более высоких результатов на Олимпиаде в США", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.

При этом всего призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны.

Ранее определилась окончательная позиция сборной Казахстана в неофициальном общекомандном зачете летней Олимпиады-2024 в Париж - страна заняла 43-е место. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147634-mogli-dobitsya-bolshih-rezultatov-v-minsporta-prokommentirovali-kolichestvo-medaley-na-olimpiade-2024/

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