"Адекватной отдачи нет": Токаев высказался о больших затратах на спорт и низких показателях

Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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По словам Главы государства, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.

"Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций.

Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" - заявил президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

Глава государства также назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.

"Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство.

Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне", - подчеркнул президент.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Глава государства поздравил их с достижениями. Он акцентировал внимание на том, что соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта.

На встрече президент также отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта и призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

Напомним, Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024., завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

Позже в Минспорта признали, что казахстанские спортсмены "могли добиться большего". Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.