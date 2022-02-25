Абаев: Большая часть денег для спортсменов уходит на перелеты по завышенным тарифам

Иллюстративное фото: Sergei Fadeichev/TASS/Getty Images

Глава Министерства культуры и спорта РК Даурен Абаев на совещании по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине озвучил основные, по его мнению, проблемы казахстанского спорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Абаев подчеркнул, что результаты казахстанских спортсменов в Пекине показывают наличие ряда проблем в отрасли физической культуры и спорта.

"Особенно прошу сделать серьезный акцент на качественное планирование подготовки национальных сборных команд РК.

Пора прекратить практику многократных изменений и дополнений в календарный план Национального Олимпийского комитета: за 2021 год по зимним видам спорта было внесено изменения и дополнения в 71 мероприятие, по летним видам спорта – более 200 мероприятий.

Из-за "кривого" планирования у нас большая часть денег для спортсменов уходит на перелеты по завышенным тарифам. Дирекция должна взять на строгий контроль методологию, календарь, планы и отчеты по тренировочному процессу спортсменов", – отметил министр.

Указал он и на необходимость решения проблемы доступности имеющейся спортивной инфраструктуры, переданной в доверительное управление и ГЧП, для спортсменов национальных сборных команд по различным видам спорта.

"Наши надежды на олимпийские награды по шорт-треку в преддверии игр тренируются в спешном режиме по 3 часа в сутки.

Здесь мы должны четко установить правила игры с владельцами спортивных объектов и сооружений – не с позиции силы, а с позиции взаимопонимания, доверия и патриотизма", – добавил глава Минкультуры и спорта.

Указал он и не недостаток тренеров.

"Это напрямую связано с оплатой их труда. Более того, у нас большая часть тренеров либо в предпенсионном возрасте, либо в пенсионном. Через 5-6 лет у нас может возникнуть катастрофический кадровый голод.

В этой связи мы внесем предложения в правительство РК по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки, и проработаем вопрос их материального стимулирования. Рассматривается также вопрос повышения оплаты спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований", – резюмировал Абаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958058-abaev-bolshaya-chast-deneg-dlya-sportsmenov-uhodit-na-perelety-po-zavyshennym-tarifam/