Завершился очередной этап строительства LRT в Астане (фото)

Строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение City Transportation Systems.

Как сообщается в Instagram-аккаунте CTS, выполнено возведение монолитного каркаса с несущими балками, железобетонных конструкций платформ, ригелей и других элементов. Для этого использовано почти 80 тыс. кубометров бетона марки и 9,6 тыс. тонн арматуры.

Сообщается, что линия LRT включает 18 станций с многоуровневыми залами и платформами, которые делятся на два типа: наземные (11 станций) и надземные (7 станций). "Станции, расположенные на улицах Сыганак (2 станции), Ш. Калдаякова (4 станции) и в районе железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" (1 станция), выделяются своим центральным расположением относительно дороги. Для безопасного доступа к станциям предусмотрены надземные переходы - по два перехода на каждую из семи станций, всего 14 переходов.

В текущем году завершены фасадные работы на станции № 101 (100% готовность), включающие монтаж металлических конструкций (497,51 тонны) и облицовку наружными панелями и витражами (4 765 квадратных метров). На станциях № 109 и № 112 выполнен монтаж металлических конструкций в объеме 1 210,22 тонны", - сообщили в ТОО.

Строительство LRT в Астане. Фото: instagram.com/cts_kz

В 2025 году планируется полностью завершить строительство всех станций, включая:

монтаж фасадов;

строительство надземных переходов;

внутреннюю отделку;

благоустройство прилегающих территорий.

Отметим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.

Также в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

Также аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.

Недавно в Астане суд заочно вынес приговор в отношении Талгата Ардана - экс-председателя правления ТОО "Astana LRT" - ему назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.