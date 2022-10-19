Еще 20 млрд тенге выделили на продолжение строительства ЛРТ в Астане

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: NUR.KZ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса заявил, что проект ЛРТ в Астане будет реализован, но в несколько оптимизированном виде, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов сообщил, что вопрос финансирования строительства ЛРТ в Астане много обсуждался. По его словам, изучив различные схемы и варианты дальнейшего развития этого проекта, власти пришли к единому мнению, что нужно продолжить его реализацию и завершить строительство.

Такое решение, добавил глава кабмина, было принято с учетом мнения международных экспертов и общественности города.

Однако Смаилов подчеркнул, что проект будет реализован в несколько оптимизированном виде.

"Сейчас мы продолжаем финансирование этого проекта, в частности, осенью мы выделили дополнительно 20 млрд тенге на продолжение строительства.

По мере того как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, на достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. После этого будем поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором мы запланировали", – резюмировал премьер-министр Казахстана.

Ранее в Министерстве финансов ответили, откуда будет идти финансирование проекта строительства легкорельсового транспорта в столице.

Напомним также, что аким Астаны Алтай Кульгинов высказывался о сроках завершения строительства ЛРТ. При этом он отмечал, что за уже проведенную работу над недостроенным ЛРТ город будет расплачиваться еще в течение 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993405-esche-20-mlrd-tenge-vydelili-na-prodolzhenie-stroitelstva-lrt-v-astane/