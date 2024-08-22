Антикор вызвал экс-председателя правления Astana LRT на допрос

Антикоррупционная служба вызывает на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщается, что подозреваемый находится за пределами Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на службу.

Антикор расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT" Ардана Талгата, сообщается в Telegram-канале службы.

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого Ардана по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

"В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

Однако в связи с нахождением подозреваемого Ардана вне пределов РК и уклонением от явки Антикоррупционная служба публикует уведомление о вызове подозреваемого в средствах массовой информации", - отметили в Антикоре.

Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого Ардану Т. необходимо в 09:00 23 августа 2024 года явиться в Агентство по противодействию коррупции по адресу: город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок "Б", к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

Напомним, правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.