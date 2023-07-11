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Токаев об LRT в Астане: Теперь принципиально важно своевременно завершить строительство

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Опоры ЛРТ
Опоры ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам развития столицы высказался о строительстве LRT в Астане, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент отметил, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры.

"Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

"На совещании в январе я поручал ускорить завершение реализации проекта LRT. Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта. Определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы все еще нет.

Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города. Рост миграции также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере", – заявил он.

Президент отметил, что в Астану каждый год прибывают десятки тысяч человек, это оказывает нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города.

"Ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы. Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028193-tokaev-o-stroitelstve-lrt-vidimyh-rezultatov-raboty-vse-esche-net/

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