"Проект с запахом коррупции": позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить Astana LRT, предложил Токаев

Недостроенные конструкции для проекта Астана LRT. Фото: NUR.KZ

Президент Касым-Жомарт Токаев на онлайн-заседании мажилиса заявил, что проект Astana LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев – снести его нельзя из-за финансовых потерь, поэтому Токаев предложил позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить проект, передает корреспондент NUR.KZ.

«Еще один вопрос, который всех волнует, если не сказать, раздражает нашу общественность и особенно жителей столицы - это строительство LRT. Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами.

Проект изначально был ошибочным. Это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальные решения, потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта», - заявил Токаев.

Напомним, что последней информацией касательно Astana LRT были суды над оставшимися в Казахстане подрядчиками – несколько человек осудили, однако, затем суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру.

Главные фигуранты дела так и остаются на свободе – Талгата Ардана и Каната Султанбекова ищет Интерпол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950474-proekt-s-zapahom-korruptsii-pozvat-zarubezhnyh-arhitektorov-chtoby-dostroit-astana-lrt-predlozhil-tokaev/