Аким Астаны рассказал, когда достроят LRT

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече были подняты актуальные темы. Например, акиму припомнили недавнее фото, на котором запечатлен интересный способ крепления на стыке двух монолитных балок надземного метро. У жителей Астаны возник закономерный вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность объекта.

"Все станции предусматривают очень высокий стандарт безопасности. Вообще 18 станций. Очень серьезные инженерные компании проектировали, естественно, обеспечены будут все стандарты по безопасности. Три станции мы планируем в этом году уже завершить, плюс эстакадная часть до конца года практически на 95% будет завершена", - заявил Женис Касымбек.

На следующий год планируются работы, связанные с верхним строительством путей.

"Это рельсы, сигнализация, другая безопасность, обустройство оставшихся 15 станций. Этот и следующий год - финальные годы строительства объекта", - заверил аким Астаны.

Напомним, ранее монолитные балки LRT закрепили способом, который озадачил астанчан. Фото, где балки "скреплены" сомнительной конструкцией, появилось в Сети. Представители CTS пояснили, что это была опалубка для бетонирования внутренней стороны монолитных балок, демонтированная после окончания работ.

Добавим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.