Суд Нур-Султана назначил дату слушания по делу "Astana LRT"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду в Нур-Султане пройдет слушание по делу "Astana LRT" в отношении Рашида Аманжулова и других лиц, приговор в отношении которых ранее был отменен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

"Уголовное дело в отношении Аманжулова Р.М. и других лиц принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султана", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что предварительное слушание по делу назначено на среду, 24 августа, на 10 часов утра.

Напомним, что 28 мая 2021 года был вынесен приговор по уголовному делу "Astana LRT" в отношении семи человек. Тем не менее, позже суд отменил свое решение и вернул дело в прокуратуру.

Кроме того, главные фигуранты дела – Талгат Ардан и Канат Султанбеков – до сих пор находятся в розыске.

Несмотря на это 12 августа прокуратура столицы утвердила обвинительные акты в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и председателя правления ТОО "Astana LRT" Талгата Ардана. Материалы дела были вновь направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984315-sud-nur-sultana-naznachil-datu-slushaniya-po-delu-astana-lrt/