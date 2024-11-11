Приговор вынесен экс-главe правления "Astana LRT" Талгату Ардану

В Астане суд вынес приговор в отношении Талгата Ардана - экс-председателя правления ТОО "Astana LRT", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов мегаполиса.

Сегодня межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении Ардана, обвиняемого в совершении злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (п.3, ч.4, ст.361 УК).

Дело было рассмотрено заочно без участия подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и специалистов, материалами уголовного дела.

Отмечается, что прокурор просил назначить наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с применением ч.6, ст.58 УК путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначить Ардану 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Прокурор также просил взыскать с подсудимого свыше 85 млрд тенге в пользу ТОО "City transportation systems".

Представитель потерпевшего поддержал позицию прокурора.

Сторона защиты, в свою очередь, просила оправдать подсудимого за отсутствием состава преступления.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

"Приговором суда А. признан виновным и осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, с применением ч.6, ст.58 УК путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 03 мая 2023 года, окончательно назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, с осужденного в пользу ТОО "City transportation systems" взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.

Также, по данным суда, по делу вынесено частное постановление в адрес прокурора по факту халатности должностных лиц со стороны Минфина РК, так как не осуществлялся контроль по договору госзайма, полученному ТОО.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Талгата Ардана Антикор вызвал на допрос еще в августе этого года. Сообщалось, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния экс-главы "Astana LRT" по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

Но в начале октября в Антикоре сообщили, что Ардан так и не явился на допрос. При этом сообщалось, что собранные следствием доказательства совершения тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния указанных лиц.

Добавим, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Недавно замгенпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах сената рассказал, почему не могут разыскать бывшего председателя правления ТОО "Astana LRT".

"Тот, кто скрывается за рубежом от правосудия, рано или поздно будет найден, возвращен в страну и понесет наказание. Мы работаем над этим. Нет такого, что мы слепо не видим", - заверил тогда Койгелдинов.