За чей счет достроят ЛРТ в Нур-Султане, ответили в Минфине

Бетонные опоры ЛРТ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в кулуарах мажилиса заявила, что документация по финансированию строительства надземного метро в Нур-Султане прошла все необходимые процедуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, откуда будет идти финансирование проекта строительства легкорельсового транспорта.

"Деньги будем предусматривать, когда будут завершены все необходимые моменты по документации. Деньги, скорее всего, будем выделять не из резерва правительства, а будет перераспределено в нормальную бюджетную программу по Министерству индустрии и инфраструктурного развития, будут включены соответствующие трансферты. Это, скорее всего, будет при уточнениях бюджета в следующем году.

Вся документация прошла все необходимые процедуры. Все требования законодательства соблюдены", – заявила она.

При этом она добавила, что процедуры дорабатываются, и далее никаких препятствий для финансирования проекта строительства ЛРТ в столице не будет.

"Все, что обсуждалось правительством внутри и акимом, все материалы представлялись президенту. Велась официальная переписка – как и что, механизм, и как будет все реализовываться, согласовано с президентом", – резюмировала Татьяна Савельева.

Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался о сроках завершения строительства LRT в столице. Тем не менее он отмечал, что за уже проведенную работу над недостроенным ЛРТ город будет расплачиваться еще в течение 5 лет.

Напомним, что в январе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект Astana LRT уже "не просто волнует, а раздражает казахстанцев": снести его нельзя из-за финансовых потерь. Поэтому, чтобы достроить проект, Токаев предложил позвать зарубежных архитекторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986815-za-chey-schet-dostroyat-lrt-v-nur-sultane-otvetili-v-minfine/