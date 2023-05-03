По хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело, заявили в суде

Опоры ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще одно дело по хищению 257 млн долларов в Astana LRT пока не дошло до суда – на данный момент оно находится в стадии досудебного расследования, передает корреспондент NUR.KZ.

После вынесения приговора девяти фигурантам по делу "Astana LRT" судья столичного суда Виктория Семенова отметила, что в данном уголовном деле были рассмотрены хищения бюджета только по семи договорам проекта до 2015 года.

Это были хищения при создании транспортной системы Астаны: скоростной легкорельсовой транспортной системы LRT 2013 года, скоростных транспортных перевозок BRT 2013-2014 годов, созданию систем средств автоматизации технологических процессов на основе программно-технических комплексов ITS, а также по технадзору и созданию транспортной компании Astra.

Хищения, по словам судьи, имели место, начиная с проектирования LRT и BRT и привлечения иностранного консультанта управления проектом – так называемый КУП. Средства похищали с помощью завышения стоимости работ консультанта, оплаты невыполненных работ и необоснованной оплаты одной и той же работы.

"Проект LRT был приостановлен 27 ноября 2013 года, пришедший ему на смену проект BRT приостановили 28 мая 2015 года по техническим причинам и большим затратам.

Хищение 257 млн долларов по так называемому проекту LRT 2015 года, который пришел на смену BRT, отношения к рассматриваемому делу не имеет. Это совершенно другое уголовное дело, которое находится на стадии досудебного расследования.

Еще раз обращаю внимание, в том числе СМИ и подсудимых, в данном уголовном деле рассматривались вопросы проектирования и привлечения иностранного консультанта КУП проекта Astra и технадзора по выносу инженерных сетей", – объяснила судья.

Ранее мы сообщали, сколько миллиардов тенге девять осужденные по делу Astana LRT должны будут возместить государству.

Напомним, что все фигуранты дела Astana LRT, в том числе Талгат Ардан и Канат Султанбеков, получили по 7 лет лишения свободы – трое осужденных будут отбывать свои сроки условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019248-po-hischeniyu-257-mln-dollarov-v-astana-lrt-rassleduetsya-esche-odno-delo-zayavili-v-sude/