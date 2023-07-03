Касымбек: На завершение ЛРТ в Астане могут потребоваться сотни миллиардов тенге

Опоры ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня в маслихате рассказал, сколько средств может потребоваться на завершение строительства ЛРТ и ТЭЦ в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек в ходе обсуждения изменений и дополнений в решение маслихата о бюджете Астаны на 2023-2025 годы рассказал, сколько средств может потребоваться на завершение ЛРТ в Астане.

"Надо сказать правду, нам на завершение строительства ЛРТ нужно столько денег. В предстоящие два-три года – 250-300 млрд тенге. Чтобы завершить ТЭЦ (ТЭЦ-3 – прим. ред.), также, по всей видимости, нужны будут сотни миллиардов тенге", – заявил аким.

При этом, он отметил, что ближайшие два-три года по пополнению бюджета будут сложными, и выразил надежду на привлечение дополнительных финансов в бюджет 2024-2026 года "с помощью особого внимания президента через финансовый орган правительства и другие отраслевые министерства".

Строительство ЛРТ в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana ЛРТ, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года подсудимым огласили приговор – по делу Astana ЛРТ осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana ЛРТ расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – говорил тогда Кульгинов.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание ЛРТ. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В январе текущего года Токаев поднял вопрос строительства ЛРТ – он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет.

В феврале аким столицы заявил, что строительство легкорельсового транспорта (ЛРТ) будет завершено до конца следующего года. Позже в МИИР рассказали, когда акимат Астаны получит деньги на строительство ЛРТ.

В начале марта в столичном акимате также заявили, что астанчане смогут пользоваться ЛРТ во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

В мае стало известно, что еще одно дело по хищению 257 млн долларов в Astana ЛРТ пока не дошло до суда – на данный момент оно находится на стадии досудебного расследования.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице. В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027324-kasymbek-na-zavershenie-lrt-v-astane-mogut-potrebovatsya-sotni-milliardov-tenge/