В Астане закончили с возведением опор LRT

Работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100%. По данным ТОО "City Transportation Systems", возведены все предусмотренные 799 опор, передает NUR.KZ.

ТОО "CTS" на своей официальной странице в Instagram сообщило об окончании строительства 22-километрового эстакадного пути легкорельсового транспорта (LRT). Сообщается, что были возведены все предусмотренные 799 опор, для этого были задействованы 2,5 тыс. человек.

В компании уточнили, что для заливки было израсходовано 53,7 тыс. кубометров бетона и 42 тыс. тонн арматуры.

"Ширина нижней части опоры 2-2,4 метра, верхней части - 6,8 метров, высота варьируется от 5 до 18 метров в зависимости от рельефа прохождения трассы. Средний вес одной опоры составляет 200 тонн", - уточнили в ТОО.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.