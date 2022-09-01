"Обещают за два года": Кульгинов о сроках завершения строительства LRT в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в кулуарах парламента высказался о планах по завершению строительства LRT в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов заявил, что принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице.

"Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Китайский консорциум – тот же подрядчик. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", – заявил столичный градоначальник.

По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT.

"Стоимость проезда также будет субсидироваться и будет чуть выше проезда в автобусе. Это проект будущего, он невыгодный, но нам нужно разгружать дорожный трафик. Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить", – резюмировал Кульгинов.

Напомним, в январе, выступая в мажилисе, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект Astana LRT уже "не просто волнует, а раздражает казахстанцев" – снести его нельзя из-за финансовых потерь. Поэтому глава государства предложил позвать зарубежных архитекторов, чтобы достроить проект.

Позже акимат столицы начал прием предложений возможных вариантов дальнейшего использования проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985740-obeschayut-za-dva-goda-kulginov-o-srokah-zaversheniya-stroitelstva-lrt-v-nur-sultane/